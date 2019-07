Scontro tra auto e moto, ferito un quindicenne

A pochi giorni di distanza dal tragico scontro in cui è deceduto un ragazzino di appena 16 anni a Bibbiena, un altro incidente tra auto e moto in cui è rimasto ferito un quindicenne. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi. E' successo nella serata di mercoledì a Poppi, in via de Guazzi, zona pastificio. Il ragazzino ha riportato traumi agli arti ed è stato portato alle Scotte. Sul posto è intervenuto anche Pegaso, oltre la Misericordia e l'auto infermierizzata.