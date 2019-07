Ambulante arrotonda il lavoro con lo spaccio

Lavorava come commerciante ambulante, ma la sua principale e più redditizia attività consisteva nello spaccio di stupefacenti. Mercoledì gli operatori della squadra mobile della Questura di Arezzo, che da giorni seguivano i suoi movimenti, lo hanno arrestato. F.I., ventiduenne di origine marocchina, in regola con le norme sul soggiorno, ormai da vari anni residente nel comune di Monte San Savino è ai domiciliari per spaccio. GUARDA VIDEO

Il giovane straniero aveva creato un piccolo deposito di droga in mezzo alla campagna dove, occultato fra la vegetazione, deteneva lo stupefacente. Gli operatori della Sezione Antidroga della polizia, dopo continui appostamenti, sono riusciti ad individuare il luogo sequestrando 60 ovuli contenenti, ciascuno, 10,82 grammi di hashish per un peso totale di circa 650 grammi. Lo stupefacente sequestrato era stato confezionato in ovuli, ognuno recante la lettera “H” (hashish) proprio per rendere più agevole il trasporto da parte del corriere.