Dieci chili di droga nascosti nella ruota di scorta, arrestato sull'A1

La Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato un uomo che, al volante di una Renault Capture, stava trasportando oltre dieci chili di droga, tra cocaina e hashish, per piazzarla nelle località turistiche della Versilia. E’ accaduto sull’A1 ieri mattina quando lui, un 45enne di Torre Annunziata, da solo stava transitando nell’aretino ed è stato notato da una pattuglia della Sottosezione di Battifolle. Gli investigatori si sono affiancati alla sua auto e gli hanno intimato l’alt, conducendolo fino all’area di servizio di Badia al Pino per controllarlo. Sul posto è giunto un altro equipaggio e l’uomo ha iniziato a tradire nervosismo, soprattutto quando i poliziotti hanno notato che la ruota di scorta non era al suo posto e, fatta cadere in terra, non rimbalzava poiché rigida.A quel punto lui è stato condotto in caserma e la sua auto rivoltata come un calzino, tant’è che dallo pneumatico della ruota di scorta sono spuntati fuori una busta contenente polvere bianca e contrassegnata dal numero 100, oltre a 10 panetti arrotolati con lo scotch. Erano oltre un etto di cocaina pura e circa 10 chili di hashish che, smerciati sul mercato nero, avrebbero potuto fruttare al malvivente più di centomila euro. I poliziotti lo hanno arrestato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, poste sotto sequestro insieme alla Renault.