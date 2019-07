Perde l'equilibrio per raccogliere un oggetto e cade nel dirupo

Ha perso l'equilibrio ed è finito in un dirupo. La brutta avventura per un giovane cameriere è avvenuta intorno alle 19 di venerdì a Camaldoli. Si era chinato per raccogliere un oggetto mentre si trovava all'esterno del locale, ma evidentemente ha avuto un malore o ha perduto l'equilibrio ed è finito nel dirupo. Per recuperarlo ci sono voluti i vigili del fuoco oltre l'auto medica. La presenza di frasche ha attutito la caduta. Il giovane cameriere è stato trasferito a Firenze da Pegaso in codice giallo all'Ospedale Annunziata. Ha riportato trauma toracico e della colonna. E' stato avverto il Pisll.