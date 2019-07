Trovata morta l'anziana scomparsa a Terranuova. La vegliava il cagnolino

L'hanno cercata per ore intorno casa, ricostruendo il percorso che faceva tutti i giorni con il cagnolino. Ma l'anziana di 92 anni scomparsa nella mattina di domenica a Terranuova è stata ritrovata senza vita nel tardo pomeriggio. Accanto a lei il cagnolino, che non si è allontanato dalla sua proprietaria e l'ha vegliata per tutta la giornata. A Pernina si erano messi in moto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i volontari per ritrovare l'anziana. Il suo corpo è stato alal fine visto dall'alto, dall'elicottero. Quando a terra sono arrivati i soccorsi per lei non c'era più nulla da fare. Il cagnolino non si è allontanato. E' rimasto con lei fino all'ultimo, non abbandonando per nulla al mondo la sua padrona.