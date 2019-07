Cantieri nelle scuole: lavori pronti per settembre

Il sindaco e il vicesindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli e Gianfrancesco Gamurrini, hanno fatto il punto sui lavori che l’amministrazione comunale ha programmato in numerosi plessi scolastici.

"Un elenco ambizioso, che porteremo a compimento grazie agli uffici che vi hanno lavorato alacremente, come peraltro fatto in tutti gli anni di questo mandato. Si va dalle scuole del centro a quelle delle frazioni, dai lavori di manutenzione e ristrutturazione alla rimozione dell’amianto e dunque a garanzia di condizioni di maggiore sicurezza per i ragazzi”, ha spiegato Gamurrini..

“L’impegno dei tecnici comunali – ha aggiunto il sindaco Alessandro Ghinelli – assume in questo caso una valenza particolare perché i lavori devono essere concentrati nei tre mesi estivi, per non interferire con l’attività didattica. A settembre, gli alunni troveranno spazi più belli, sicuri e confortevoli. In questi anni abbiamo inoltre mappato tutti gli edifici che ospitano plessi scolastici, abbiamo concluso le verifiche strutturali, siamo dunque pronti per la fase due, di cui parleremo in un secondo momento, ovvero le opere di ristrutturazione, ove necessarie, per l’adeguamento sismico degli immobili”.

