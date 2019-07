Il Comune di Arezzo proclama il lutto cittadino. Annullata "La Traviata"

Proclamato il lutto cittadino per la vittima dell'alluvione ad Arezzo.

Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, a nome di tutta l'amministrazione comunale, esprime vicinanza alla famiglia e il più profondo cordoglio per la scomparsa di Pergentino Tanganelli, vittima della eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città e su vaste zone della provincia, annunciando il lutto cittadino per il giorno in cui verranno celebrate le esequie.

Alla luce di questo tragico evento, dei disagi che molti aretini hanno dovuto affrontare a causa del nubifragio, e in segno di rispetto per le difficoltà di tante famiglie, l’amministrazione comunale ha deciso di annullare la rappresentazione de “La Traviata” in programma nella serata di domenica 28 luglio all’anfiteatro romano.

I biglietti acquistati per lo spettacolo saranno rimborsabili fino a sabato 31 agosto, rivolgendosi al canale di vendita presso cui è stato effettuato l’acquisto. Info al numero 338 8431111.

Per chi intenda rinunciare al rimborso, la cifra corrispondente sarà devoluta alle associazioni di volontariato e protezione civile che in queste ore si sono prodigate per sostenere la cittadinanza e affrontare l'emergenza.​