A spasso nel parco con due coltelli, bloccati dalla polizia

Nel pomeriggio di mercoledì, durante una ordinaria attività di prevenzione e controllo territoriale nei parchi cittadini, personale della Squadra Volanti procedeva al controllo di due cittadini stranieri che si trovavano sdraiati nei pressi della fontana nei giardini pubblici di via Spinello e che risultavano sprovvisti di documenti. L’attività di polizia proseguiva con una perquisizione personale che consentiva il rinvenimento e il sequestro di due coltelli a serramanico che ciascuno dei due stranieri portava nelle tasche dei rispettivi pantaloni. I due stranieri magrebini, di anni 33 e di anni 45, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti e di immigrazione, sono stati entrambi indagati in stato libertà per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, i coltelli a serramanico con lama di lunghezza uno di cm 7 e l’altro di cm 7,5 nonché per violazione della normativa in materia di immigrazione.