Meningite, bimbo trasferito al Meyer. E' in prognosi riservata

Meningite, un bambino di 7 anni originario del Valdarno è ricoverato al Meyer in prognosi riservata. Il piccolo era arrivato nel pomeriggio di giovedì al pronto soccorso di Arezzo con i sintomi della febbre alta, diarrea e ipoattività. Il personale del Pronto Soccorso, eseguiti i primi accertamenti, ha valutato il trasferimento immediato del bambino al Meyer che ha confermato la meningite. Qui è ricoverato in prognosi riservata e sottoposto alle terapie del caso.

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana sud est ha attivato le procedure di profilassi per tutti coloro che, essendo contatti stretti del bambino, rientrano nei casi previsti.