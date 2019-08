In fiamme carrello con presse di fieno vicino a una casa

Incendio di un rimorchio pieno di presse di fieno in provincia di Arezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti vicino Pieve San Giovanni, in località Cafaggio nel pomeriggio intorno alle 15,30 per spegnere le fiamme che avevano avvolto il mezzo. C'è voluta circa un'ora e mezzo prima che all'interno dell'azienda agricola la situazione tornasse alla normalità. Infatti il gigantesco falò, anche se tenuto sotto controllo, ha richiesto un lungo intervento prima di essere spento completamente. Tra l'altro era vicinissimo a un'abitazione, anche se i residenti non hanno avuto alcun tipo di conseguenza.