Asl, alcuni uffici e servizi chiusi per il patrono San Donato

In occasione di San Donato, patrono di Arezzo, mercoledì 7 agosto tutte le attività del Distretto sanitario della Asl Toscana Sud Est saranno chiuse, ad eccezione dell’ambulatorio della Continuità assistenziale (ex guardia medica) di via Guadagnoli, con accesso diretto dalle 20 alle 22.

Chiusi anche il Centro Direzionale e la Medicina Legale (via Curtatone) e il Cup del San Donato. Nella stessa giornata non sarà funzionante il numero aziendale per le informazioni, cioè il numero 800613311.