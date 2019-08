Sette operai intossicati da monossido

Sono sette gli operai rimasti intossicati da monossido in un'azienda di Badia al Pino. Uno è stato soccorso con Pegaso e trasferito all'ospedale di Careggi, due sono stati trattati sul posto dal 118 mentre gli altri quattro sono stati trasferiti in codice giallo al San Donato di Arezzo. L'incidente si è verificato intorno alle 7,30 di martedì. Sul posto oltre 118 e vigili del fuoco i carabinieri per accertare le cause che hanno provocato l'emissione di monossido.