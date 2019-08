Sicurezza, cancelli per "blindare" altro maxi condominio

Un altro maxi condominio di Arezzo chiude i cancelli per difendersi dal degrado. Dopo il palazzo dell’ex Standa e la galleria Cairoli a due passi da piazza Sant’Agostino, a tirar su un simbolico muro ci hanno pensato gli oltre trenta condomini - abitazioni e uffici - che, con gli ingressi da via Guido Monaco e via Lorentino d’Arezzo e l’accesso auto da vicolo Cavallanti, si affacciano su una corte interna che, da una decina d’anni a questa parte, ha visto di tutto: dagli escrementi ai resti di bivacchi con tanto di bottiglie e rifiuti abbandonati, fino ad arrivare alla droga consumata nel bel mezzo del centro città ma lontano da occhi indiscreti. Siamo infatti tra la trafficatissima via Guido Monaco e piazza Risorgimento. Palazzi che hanno i loro ingressi da strade differenti, ma legati dal problema del degrado.



Nei giorni scorsi la giunta Ghinelli ha dato il via libera alla richiesta presentata dall’amministratore del condominio di posizionare dove non ci sono - nel vicolo Cavallanti che si affaccia su piazza Risorgimento - e chiudere dove già sono stati installati i cancelli pedonali e transitabili dalle auto, su quei percorsi che sono privati o privati ad uso pubblico.

Un provvedimento, si legge nella delibera di giunta, “necessario per garantire la sicurezza pubblica e scongiurare eventuali pericoli per i residenti e comunque per la popolazione in generale”.

