Beppe Angiolini "Sugar": "Turismo? Vi spiego la mia idea"

Ci sono anche vip che scelgono Arezzo come mèta per una sosta estiva. Città da visitare, luogo dove fare shopping. E così capita che l’altro giorno con Giuseppe Beppe Angiolini, per tutti “Sugar”, si è fatta fotografare Filippa Lagerback, nota conduttrice televisiva, showgirl e modella svedese. Un’occasione che è diventata l’opportunità - anche sulla scia dei dati diffusi nei giorni scorsi - di fare una riflessione sul livello di Arezzo raggiunto come città turistica.

“Noi italiani, e naturalmente io sono tra quelli, non ci rendiamo pienamente conto di quanto siamo fortunati ad essere nati e vivere nel paese più bello del mondo. E allora - afferma Beppe Sugar - ben vengano i turisti a farci apprezzare questo privilegio. Mi capita di accompagnare qualche ospite che viene a visitare Arezzo (vedi Filippa, ndr) e quando vedo suo incanto davanti alle chiese, alle stupende Logge Vasari in Piazza Grande, alle superbe colonne della Pieve, alla meraviglia degli affreschi di Piero della Francesca, mi rendo conto che la bellezza che mi accompagna e mi accoglie magari quando vado a comprare il pane o il giornale non è “normale” ma assolutamente unica, magica, seducente. E allora mi sento in dovere di amarla e di rispettarla e, nel mio piccolo, di continuarla. Di creare un’emozione a chi passa e perché no, togliere una carta dal selciato (lo faccio spesso) oppure allestire le vetrine dei miei negozi con il massimo del gusto e dell’eleganza in rispetto del passato e per costruire un futuro più bello e gentile. Di creare comunque armonia".

"E allora, se facendo i lavori nel palazzo quattrocentesco che ho appena restaurato - ricorda Beppe Angiolini - mi imbatto in un mosaico romano in elegante bianco e nero, mi viene voglia di condividerlo con gli amici, con i turisti o per posarci gli occhi in momenti di feconda solitudine. Questo è quello che deve fare una città. Turismo e cultura: bisogna fare in modo che il patrimonio culturale assurga ad attrattore turistico. Dobbiamo valorizzare prima di tutto le meraviglie che abbiamo, abbellirle sapientemente rispettando la stratificazione del tempo, illuminarle con eleganza e comunicarle al mondo ed è lì che dobbiamo puntare. Arezzo città d’arte. Arezzo città della Musica, Arezzo città dell’Oro, Arezzo città “vera”. Noi potremmo vivere solo di quello".

"Arezzo è una città “piccola” ma intensa, dobbiamo investire tutto in comunicazione, creare eventi di livello internazionale - prosegue Sugar - che coinvolgano tutta la città, i giovani, con una cadenza annuale precisa e riconosciuta come la splendida Fiera Antiquaria, per richiamare l’attenzione dei turisti italiani e in particolare stranieri, senza nulla togliere ad eventi minori ma spesso troppo locali e sempre legati al cibo".

"Questa estate - afferma Beppe Angiolini - abbiamo avuto un turismo medio, abbiamo rivisto turisti dal Nord Europa, ma nel complesso non è stato un agosto esaltante. Potremmo fare molto di più. La città se lo merita. Quattro giorni fa è arrivata Filippa Lagerback ad Arezzo, un’amica da sempre, non mi aveva neppure avvisato e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso e felice. Oltre fare shopping da Sugar, abbiamo vagato insieme per Arezzo, ne è rimasta incantata, come è giusto che sia”.

“Oggi da turista per Arezzo ho fatto un salto nel negozio più bello del mondo @sugar.it. Il mio amico @beppe_angiolini ha creato una favola WOW di stile e gusto- felice di averti rivisto Beppe!”, ha scritto la modella su Instagram, allegando la foto scattata davanti alle vetrine di Sugar.

“L’effetto è per tutti lo stesso - riprende Angiolini - solo che bisogna farli arrivare i turisti, tanti, perché come discutevamo con lei l’Italia è il Paese del turismo, ma spesso ce lo dimentichiamo e spesso non sfruttiamo le occasioni. Solo Milano lo sta facendo. Ok, Milano è Milano, ma Arezzo è una città veramente meritevole di ammirazione e orgoglio”.