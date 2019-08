Alluvione, l'altra faccia: maxi raccolta di funghi porcini

Sarà un Ferragosto da passare “alla macchia” quello degli aretini. Mai infatti come quest’anno i boschi di Arezzo sono stati ricchi di porcini e ovuli, che si raccolgono in cifre esorbitanti. Da riempire intere tavole ed ovviamente i freezer degli appassionati.

In tanti sono tornati dalla vacanze al mare per raccogliere in due o tre giorni i preziosi frutti del bosco.

Una produzione eccezionale di funghi provocata dall’alluvione di fine luglio.

“L’estate del 2019 – dice il micologo aretino Antonio Gennari – sarà ricordata purtroppo per la bomba d’acqua di fine luglio e per i danni che ha portato a tante famiglie, ma anche per l’eccezionale produzione di funghi che ne è seguita. Come a ricompensare gli aretini dei tanti disastri provocati. In tre ore sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia, che è filtrata nei boschi di quercia che generalmente in estate da noi sono molto secchi. Questa quantità esagerata di acqua insieme al caldo di questi giorni ha fatto esplodere la produzione di funghi. Nella prima settimana si sono avuti tantissimi porcini, adesso è la volta degli ovuli. Ne sono stati raccolti a cestini pieni, i tre chili a testa al giorno previsti dalla normativa sono stati superati alla grande.”

E ci sono persone che sono tornate appositamente dalle ferie al mare per godersi questa produzione eccezionale di porcini e ovuli.

“Un mio amico che ha conosciuto sua moglie spagnola durante il cammino per Santiago di Compostela – racconta Gennari – è tornato apposta dal mare per farle raccogliere i primi funghi. E così è stato per tutti, ognuno in questo periodo può andare nei boschi aretini e trovare porcini o ovuli. Anche chi non lo ha mai fatto e non conosce le fungaie. Sotto ogni “scopa” ci sono almeno quattro o cinque porcini. E lo stesso per gli ovuli. C’è gente che mi dice di averne raccolti in questi pochi giorni quelli di una vita intera. A me sembra di essere tornato a quando lavoravo per l’azienda sanitaria, ogni giorno mi portano a far vedere tantissimi funghi per capire se sono buoni. ”

Molte infatti le zone boschive aretine “graziate” da questa produzione eccezionale.

“Si è cominciato con Poti e Lignano – spiega Gennari – poi con le zone sottostanti come Mulinelli e il Bagnoro. Adesso i funghi stanno nascendo a Palazzo del Pero e mi dicono anche in Casentino.”

Sarà dunque un Ferragosto da passare rigorosamente al bosco per gli aretini.

“Penso proprio di sì – sorride Gennari - quest’anno la piscina o il mare andranno molto meno di moda. Tra l’altro ora le temperature si sono abbassate ed è anche piacevole camminare per i boschi. La mattina presto i bar sono pieni di gente vestita con scarponi e pronta a partire per la “macchia” e in alcune zone è anche difficile trovare parcheggio. Proprio come quando per Ferragosto vai nelle spiagge.