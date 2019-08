Fiaccolata dell'Assunta stasera dalla Pieve in Piazza Grande

Per il sesto anno, il giorno di ferragosto ad Arezzo, in onore della Festa dell'Assunta, è in programma la fiaccolata che, dalla Pieve di Santa Maria, raggiungerà Piazza Grande. Alla processione partecipa la Filarmonica Guido d'Arezzo, la rappresentanza comunale di Signa Arretii, Confraternite e Congregazioni, la comunità ortodossa. La statua della Madonna sarà portata a spalla dalla Compagnia di San Donato.

In piazza poi la preghiera di affidamento della città a Maria Santissima e la benedizione impartita da don Alvaro Bardelli, che, nel 2014, ha lanciato per la prima volta questa iniziativa. Una fiaccolata dell'Assunta divenuta già tradizione aretina.

Ritrovo in Pieve intorno alle 21.15 per la recita del Rosario. Poi la partenza verso le 21.45 della processione con le fiaccole.