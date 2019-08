Studenti in campo contro spreco e inquinamento. Intesa tra Aisa e scuola

Basta plastica a scuola. Firmato mercoledì mattina un protocollo di intesa tra “Aisa Impianti”, Liceo classico “Francesco Petrarca” e l’Istituto Comprensivo statale “Giorgio Vasari”: no alle bottigliette di plastica, sì alla riduzione dei rifiuti e alla salute alimentare. Il documento, firmato presso la sala Vasariana del Liceo Musicale dal presidente di Aisa Impianti Giacomo Cherici, Mariella Ristori dirigente del Liceo classico “Francesco Petrarca” e Nadia Iacopucci vice preside dell’Istituto Comprensivo statale “Giorgio Vasari”, si basa su un obiettivo fondamentale: avviare un “progetto verticale” che accompagni i ragazzi dalla scuola secondaria inferiore fino all’Università attraverso eventi formativi, tirocini, visite, progetti formativi e buone pratiche con lo scopo di diffondere e rafforzare, si legge nel testo, “la riduzione dell’uso della plastica “usa e getta”; la lotta allo spreco alimentare; l’educazione ambientale per la riduzione degli sprechi alimentari e degli imballaggi”. Il simbolo di questo percorso virtuoso sarà la prossima distribuzione di borracce in alluminio ai circa 700 ragazzi che frequento il Liceo e ai 1.200 dell’Istituto comprensivo per sostituire le bottigliette di plastica, da utilizzare sia a scuola che nel tempo libero.