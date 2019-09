Riapre la scuola: al Liceo Colonna "tutor" per i nuovi studenti

Suona la prima campanella nella mattinata di lunedì 16 settembre ad Arezzo, ricominciano le lezioni al Liceo Colonna e come sempre per ultimi a varcare il chiostro monumentale della sede centrale in Porta Buja sono i nuovi iscritti alle prime, spaesati, fra tutte quelle voci e volti nuovi, e quella frenetica concitazione da primo giorno di scuola, in uno stato d'animo che oscilla tra l'angoscia e l'euforia, accompagnati e supportati, come da sempre, dai tutor delle classi quinte.

Da quest’anno anche i Cavalieri del Colonna, alunni di quarta, partecipano all’Accoglienza, in quanto referenti delle Classi Prime per tutto l’anno scolastico, per quanto riguarda le tematiche di Inclusione e di lotta al Bullismo e al Cyberbullismo in un'ottica di prevenzione, a partire dalla scuola che è luogo principale di formazione e accoglienza.

Al contempo i tutor, vigili e attenti alle dinamiche psicologiche, dopo il corso di formazione tenuto dalla FS Studenti prof. Massimiliano Badiali, il primo giorno nel cortile d'entrata innalzano i cartelloni realizzati con l'indicazione della sezione e dell'indirizzo (Liceo delle Scienze Umane, Liceo Teatrale, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico e Liceo Linguistico Esabac).

Sul fronte educativo, al Liceo Colonna è obiettivo centrale educare i ragazzi a un maggior senso di responsabilità e di consapevolezza delle proprie azioni: durante tutta la prima settimana da una parte i tutor provvedono ad accelerare il processo di conoscenza reciproca (tra gli studenti, e tra studenti e docenti), favorendo la collaborazione e la valorizzazione nel nuovo gruppo-classe dei nuovi iscritti, dall’altra i Cavalieri del Colonna, in quanto specificamente formati alle tematiche della Legalità, dalla F.S Studenti prof. Massimiliano Badiali e dalla FS. Inclusione prof.ssa Edi Maraghini, spiegano agli alunni di prima il regolamento d’Istituto, il PTOF, le Assemblee di classe e introducono le tematiche di lotta al Cyberbullismo e di Inclusione.

Il progetto Accoglienza e Benessere al Liceo Colonna non solo garantisce occasioni per l'orientamento e la conoscenza di spazi, persone, risorse della scuola, favorendo il potenziamento di un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti delle regole della scuola, ma propone delle attività ludiche specificamente rivolte alla prevenzione di comportamenti lesivi del benessere altrui, di bullismo e Cyberbullismo, e alle tematiche di Inclusione, portando i nuovi gruppi-classe ad accettare le regole come uno strumento condiviso indispensabile per stare bene a scuola.