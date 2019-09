Palazzetto di San Lorentino, ultimati i lavori. Ancora attesa per l'apertura

Inaugurato il Palazzetto dello Sport di San Lorentino ad Arezzo con l’incognita per le società sportive - si tratta di Società Dilettantistica Ginnastica "F. Petrarca 1877", Centro Taekwondo Arezzo, Zen Shin Club Kung-Fu Arezzo del maestro Hermann Salvatore Di Mauro - che non sanno ancora quando avverrà il loro rientro effettivo ma che dovrebbe avvenire in tempi brevissimi secondo l’ufficio Sport del Comune.

“Forse la prossima settimana”, dichiara il geometra del comune Mastrantoni, direttore dei lavori. Per il momento le società inizieranno le loro attività nelle palestre alternative a San Lorentino. Assegnate loro, la scorsa settimana, visto che i lavori a San Lorentino andavano per le lunghe.

Il palazzetto di San Lorentino è stato rimesso completamente a nuovo dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo concepiti da un progetto ad hoc del servizio opere pubbliche e manutenzione.

“Questo è un luogo che custodisce tanti ricordi per gli aretini, me compreso”, ha ricordato il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, presente al taglio del nastro, “L’amministrazione ha compiuto uno sforzo notevole per ultimare i lavori, ma ne è valsa la pena. Adesso sembra veramente una struttura nuova e svolgerà un duplice, prezioso servizio: per le scuole e per le società sportive”.

A piano terra, oltre a spogliatoi e bagni, una palestra di 200 metri quadrati con un campo grande disegnato per discipline sportive quali basket e pallavolo, oltre a una tribuna con una capienza di 96 posti a sedere. Al secondo piano altre due palestre di 140 metri quadrati complessivi da utilizzare per attività come judo, karate e corpo libero. È la nuova configurazione del palazzetto di San Lorentino sul quale l’amministrazione comunale ha praticamente completato i lavori di ristrutturazione. Restano da ultimare alcune opere in una piccola porzione, legate anche all’eventuale rimozione dei manufatti prefabbricati adiacenti. È in corso inoltre la redazione di un progetto per la sistemazione esterna dell’area.