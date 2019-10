Sapori e colori da tutto il mondo: torna il mercato internazionale

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2019 torna ad Arezzo il mercato internazionale. Spegne 15 candeline il grande evento aretino che richiamerà nell’area Eden e in parte del centro storico 300 stand con 170 espositori stranieri provenienti da 35 paesi del mondo. Tante le novità lungo il percorso di oltre 3 chilometri che abbraccerà anche piazza Sant’Agostino e piazza San Jacopo: tra le bancarelle del gusto una cittadella dello sport, animazioni per bambini e visite guidate all’Anfiteatro Romano. Quest’anno il mercato diventa sostenibile grazie al materiale compostabile e alle isole ecologiche plastic free. Per chi vuole sostare con il proprio mezzo Atam mette a disposizione il parcheggio Mecenate al costo di 3 euro e propone la nuovissima area camper a due passi dal mercato. Streetfood, curiosità, articoli da tutto il mondo per uno shopping senza confini. Non mancheranno le novità, soprattutto legate allo sport, all’intrattenimento e alla sostenibilità.