Troupe giapponese in Fiera: sopralluogo per le riprese tv dell'Antiquaria a novembre

In Fiera Antiquaria ospiti speciali: dal Giappone fino ad Arezzo sono giunti il regista della tv Nhk, Hiroshi Suzuki, insieme alla coordinatrice Ai Nagasawa, per il sopralluogo che servirà a dare il via alle riprese televisive in programma per la prossima edizione di novembre quando in città arriverà la troupe con gli attori della trasmissione “Scovate il tesoro”.

Fausto Casi, direttore del Museo dei Mezzi di Comunicazione ed esperto di antiquariato, ha accompagnato la delegazione giapponese alla scoperta delle bellezze cittadine e dei tesori sulle bancarelle. Fausto Casi è stato infatti scelto come l’esperto e supervisore che aiuterà la produzione anche nell’indicare quale concorrente riuscirà a fare il miglior acquisto.

“Una interessante iniziativa” ha riferito Fausto Casi: “Per il momento il regista ha potuto apprezzare la bellezza della Fiera Antiquaria incontrando alcuni espositori. Il tour tra le bancarelle è servito in linea di massima a capire dove poter avviare le riprese durante la prossima edizione della Fiera Antiquaria, a novembre. Sono state fotografate alcune bancarelle e il regista ha visitato anche il museo Casa Bruschi, il palazzetto di Fraternita e il museo dei mezzi di comunicazioni”.