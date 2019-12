Influenza, il picco tra fine anno e inizio gennaio. I consigli

Febbre alta, mal di testa, tosse e dolori articolari. L’influenza è alle porte e si manifesta sempre con i soliti sintomi. Il picco epidemico ad Arezzo è previsto per la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. Come difendersi?

“Siamo adesso all’inizio della stagione epidemica”, spiega la dottoressa Elena De Sanctis, responsabile dell’Unità funzionale Igiene pubblica e nutrizione della Zona Arezzo Casentino Valtiberina della Asl Toscana Sud Est, “con tre casi su mille abitanti. È l’inizio della curva epidemica, il picco di incidenza è previsto per la fine dicembre e inizio gennaio. Lo sorso anno il picco epidemico è stato di quindici casi su mille abitanti. Già adesso l’incidenza è più alta nei bambini, con sette casi su mille, l’incidenza è infatti più alta nei primi anni di vita. Quest’anno si prevede una forma abbastanza aggressiva di influenza, quindi di lunga durata e con possibili complicazioni. Si invita a fare il vaccino soprattutto nei soggetti a rischio. I vaccini disponibili sono uno tetravalente e uno trivalente adiuvato riservato a chi ha più di 75 anni. Il consiglio è di affrettarsi: il vaccino ha bisogno di quindici giorni per dare una copertura efficace, è bene farlo quindi il prima possibile, anche vaccinarsi ai primi di gennaio va bene”.

La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata dal Piano di Prevenzione Vaccinale attualmente in vigore perché è in grado di prevenire la malattia, ridurre le complicanze, i ricoveri ospedalieri e i decessi.

La vaccinazione è offerta gratuitamente agli anziani sopra i 65 anni e ai cittadini appartenenti alle cosiddette categorie a rischio. Nelle categorie a rischio rientrano bambini (di età superiore a 6 mesi) e adulti affetti da patologie croniche a carico dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, renale, diabetici, bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, bambini pretermine e di basso peso alla nascita; le donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza. Possono vaccinarsi gratuitamente gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo, i familiari di soggetti ad alto rischio e personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.

“Si raccomanda la vaccinazione sia per proteggere la persona in primo luogo ma anche per tutelare le persone con cui siamo a contatto”, prosegue De Sanctis, “Le controindicazioni sono molto rare, gravi reazioni allergiche sono rarissime e il vaccino si può fare tranquillamente”.

La vaccinazione come tutti gli anni è effettuata dai medici e pediatri di famiglia, oltre che dai Centri vaccinali della Asl, la cui collaborazione è fondamentale per aumentare le coperture vaccinali che, negli anni, sono andate notevolmente diminuendo in tutto il territorio regionale e nazionale.

Nel 2018 il 58,4% della popolazione della provincia si è sottoposta a vaccino. Quest’anno sono state messe a disposizione dei pazienti quasi 93 mila dosi pronte per la campagna antinfluenzale.