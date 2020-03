Arezzo, la Farmacia Campo di Marte anticipa alle 20 il servizio notturno

La Farmacia Comunale “Campo di Marte” di Arezzo ha anticipato il servizio notturno alle 20.00. La farmacia continuerà a restare attiva per tutte le ventiquattro ore della giornata, con l’unica novità rappresentata dall’ampliamento dell’orario di lavoro svolto a porte chiuse che in precedenza prendeva il via alle 23.00. Dalle 20.00 di sera alle 8.00 di mattina verrà infatti garantita la presenza di un farmacista che sarà a disposizione dei cittadini tramite uno sportello con videocitofono per rispondere ad ogni richiesta di medicinali e altri prodotti.

Il provvedimento rappresenta una misura necessaria per garantire una più efficace turnazione del personale che, con la diffusione del Covid-19, è stato sottoposto ad un vero tour-de-force tra la tradizionale presenza al banco e il lavoro svolto nel laboratorio galenico. "La “Campo di Marte” continuerà ad essere in funzione ininterrottamente - ribadisce la dottoressa Elisa Mearini, direttrice della farmacia. - A cambiare è soltanto l’orario di entrata in vigore del servizio notturno che è stata temporaneamente anticipata alle 20.00".