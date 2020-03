Arezzo, Coronavirus: la commovente Lettera agli Amici del Roseto Fineschi

Una Lettera agli Amici, firmata da Antonella Fineschi.

E' il commovente ed emozionante messaggio del Roseto Fineschi ai suoi visitatori. Quelli che purtroppo quest'anno non arriveranno, per il momento, a causa dell'emergenza Coronavirus.

Una bellissima lettera, pubblicata il 19 marzo 2020.

Il racconto di ciò che accade nel Roseto botanico "Gianfranco e Carla Fineschi" di Cavriglia, in provincia di Arezzo, in un contesto in cui la natura non è di certo ferma pur in una fase storia e dell'umanità senza eguali.

Un sito unico, che raccoglie dal 1967 specie e ibridi di rose da tutto il mondo, raggiungendo oltre 6 mila varietà.

Nella lettera anche l'annuncio di un video, che riprenderà lo sbocciare delle rose e regalerà questa meraviglia a tutti coloro che vorranno visionarlo.

Un dono e un bellissimo messaggio di speranza.