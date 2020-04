Coronavirus, a Pasqua l'omaggio dei vigili del fuoco di Arezzo all'ospedale San Donato

Una Pasqua speciale, durante l'emergenza Coronavirus, che unisce vigili del fuoco e personale sanitario. Questa mattina, domenica 12 aprile 2020, una delegazione del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Arezzo si è recata presso il presidio sanitario per consegnare un omaggio (GUARDA LE FOTO) a medici e infermieri che lottano ogni giorno per curare e salvare i pazienti Covid 19.

I vigili del fuoco hanno voluto ringraziare simbolicamente il personale sanitario dell'ospedale San Donato di Arezzo per il lavoro svolto in queste settimane e anche in questi giorni di festa, donando loro un elmo dei Vigili del Fuoco, simbolo di fratellanza nel soccorso.

Consegnato anche un uovo di Pasqua e una Colomba sperando di donare a medici e infermieri un momento di distrazione e conforto.