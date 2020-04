OroArezzo 2020, IEG fissa le nuove date: dal 18 al 21 luglio nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi

Italian Exhibition Group (IEG) ha deciso oggi, mercoledì 15 aprile - lo spostamento a luglio di Oroarezzo 2020 (OA) ed è al lavoro per garantire i più alti standard di sicurezza dei propri clienti, visitatori, partner e, naturalmente, quella dei propri lavoratori.

OA 2020 si terrà da sabato 18 a martedì 21 luglio nel quartiere fieristico di Arezzo Fiere e Congressi con un proattivo atteggiamento di ascolto di IEG e dunque di pronta risposta alle aziende del comparto, ferme da settimane a causa dell’emergenza sanitaria. Aziende che rappresentano un fiore all’occhiello dell’economia del Paese e che necessitano di incontrare clienti e distribuzione internazionale per riprendere la produzione e impegnare la fase estiva del mercato.

Consapevole che l’attuale congiuntura potrebbe non consentire ai buyers internazionali di raggiungere la Toscana, IEG, come motore dell’intero settore, sta progettando un’edizione di OA “omnichannel” per massimizzare in ogni caso le occasioni d’incontro.

Insieme agli organismi internazionali e in sintonia costante con associazioni ed espositori, saranno selezionati con accortezza i Paesi di provenienza dei buyers, evidentemente alla luce delle singole e differenti evoluzioni dello status sanitario.

Sarà inoltre attivata per OA 2020 la piattaforma di Business Meeting, da oltre dieci anni utilizzata da IEG con ottima soddisfazione dei clienti per il matching espositori-buyer. Per questo strumento di networking mondiale sono in finalizzazione importanti integrazioni sviluppate appositamente per OA 2020 che, ad esempio, permetteranno gli incontri con i buyers in video conferenza su ogni singolo stand. I buyer saranno così messi nelle condizioni ottimali per rispettare le agende dei meeting confermati, tanto che siano fisicamente ad Arezzo oppure collegati on line tramite la piattaforma I-MOP: IEG Meeting Omnichannel Platform.





OROAREZZO, dal 18 al 21 luglio 2020 nel quartiere fieristico aretino, è la manifestazione dedicata all’oreficeria Made in Italy che raccoglie le eccellenze produttive di tutti i distretti orafi italiani, specializzate nella lavorazione di metalli ed elementi preziosi e che esprimono il meglio della qualità della produzione orafa. Grazie alla partecipazione delle più importanti realtà manifatturiere del settore, OA rappresenta una piattaforma strategica per la pianificazione di acquisti e riassortimento di grossisti, catene e negozi tradizionali interessati all’oreficeria e vede ben rappresentata anche la componente di retailer italiani.