Arezzo, operaio positivo al Covid: stop al cantiere in via Calamandrei

Il cantiere stradale doveva cominciare lunedì 11 maggio 2020, uno dei primi interventi a ripartire dopo il lungo stop del lockdown: ma i previsti lavori di manutenzione e rifacimento del manto di asfalto di via Calamandrei sono stati rinviati.

Uno dei dipendenti dell’impresa aggiudicatrice dell’appalto è infatti risultato positivo al test sierologico per il Covid 19 e di conseguenza tutti i lavoratori sono stati sospesi dalle mansioni in attesa di esami ulteriori per escludere la diffusione del contagio da Coronavirus.

Il tratto interessato era di poco più di un chilometro, dal sottopasso all’altezza della rotonda che poi immette sul ponte sulla Chiana in direzione Pescaiola.