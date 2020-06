Corpus Domini, Fontana benedirà dal sagrato del Duomo: "Troppo poco preavviso sul via libera alle processioni"

Arezzo, corse clandestine tra auto e moto: tre rinviati a giudizio. Le foto

Velocità, sorpassi mozzafiato, la strada trasformata in pista per corse illegali. C'è questo nell'inchiesta dei Carabinieri Forestali di Arezzo sfociata nella citazione a giudizio per tre giovani di Rimini che avrebbero dato vita a gare clandestine sullo Spino, la strada amata dai motociclisti tra Pieve Santo Stefano e Chiusi della Verna. Ecco alcune delle foto tratte dai filmati che hanno ...