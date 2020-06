Calcio, il Montagnano festeggia e ha un sogno: un settore giovanile con le rivali

16 giugno 2020 a

Montagnano e Alberoro a braccetto in Promozione. Il Coronavirus ha lasciato in eredità alla Prima Categoria un verdetto storico perché ben due squadre del comune di Monte San Savino, divise da poche centinaia di metri e da una sana rivalità, sono riuscite a festeggiare il salto di categoria. Al momento della sospensione del campionato, infatti, entrambe si sono trovate in cima alla classifica con 48 punti. La gioia della promozione, inoltre, si somma all’orgoglio di aver sopravanzato la squadra regina del territorio comunale, l’Olimpic Sansovino, che era la grande favorita per il salto di categoria ma che ha chiuso al quarto posto a -3. “La nostra promozione”, commenta Corrado Menchetti, vicepresidente del Montagnano, “è il verdetto più giusto. Siamo stati per 13 giornate in cima alla classifica e avevamo un finale di stagione particolarmente favorevole, dunque siamo convinti che avremmo raggiunto il salto di categoria anche sul campo. E sarebbe stato ancor più bello”.

Il Montagnano è stata la vera sorpresa di questa stagione. La società guidata dal presidente Luca Falcai festeggiò appena due anni fa la salita dalla Seconda Categoria con mister Vittorio Brilli che ha costruito l’ossatura della squadra e ha individuato i giusti uomini che, dopo un primo anno di conoscenza della Prima Categoria, si sono dimostrati capaci di lasciare il segno e di dettare legge su squadre che sulla carta erano ben più quotate e più attrezzate quali Olimpic Sansovino, Subbiano, Bibbiena e Rassina. Un ruolo decisivo è stato giocato dall’attuale mister Gianluca Scarnicci che, già confermatissimo anche per la Promozione e subentrato lo scorso campionato allo stesso Brilli, ha compattato il gruppo e gli ha dato talmente tanta fiducia da rifiutare nel calciomercato invernale la possibilità di rinforzare la squadra con alcuni giocatori di categoria superiore. “Credevamo che il nostro mister fosse impazzito”, continua Menchetti, “perché non capita mai che un allenatore rifiuti grandi acquisti. Invece aveva ragione: questa sua accortezza nel gestire il gruppo e nel tenerlo unito è stata la nostra forza. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Brilli che ha gettato le fondamenta per questo grande traguardo perché ha individuato e contribuito a portare a Montagnano veri uomini”.

La Promozione mancava da Montagnano da 19 anni e, la speranza, era di festeggiare questa risalita con un paese che ha sempre dimostrato affetto e vicinanza alla squadra, affollando le tribune dello stadio in ogni partita casalinga. La speranza è dunque di organizzare una festa nel corso dell’estate se le normative lo consentiranno, ma intanto la società è già al lavoro per farsi trovare pronta al salto di categoria. “Testa bassa e lavorare”, prosegue il vicepresidente, “Due anni fa, il raggiungimento della Promozione sembrava follia e invece ora è realtà: non vogliamo essere una comparsa dunque sarà necessario qualche innesto di categoria superiore per consolidare l’attuale rosa, oltre ad individuare i giusti fuoriquota che potrebbero fare la differenza”.

Nella prossima Promozione, il Montagnano ritroverà inevitabilmente l’Alberoro e dunque rivivrà un derby che in questa stagione ha riunito sugli spalti oltre 700 tifosi. Con un po’ di invidia da parte dell’Olimpic Sansovino che dovrà vivere almeno un altro anno in un campionato complicato come la Prima. “Vincere la Prima Categoria è difficilissimo”, conclude Menchetti, “perché non basta spendere, ma occorre trovare i giusti giocatori e costruire un gruppo che resti unito anche nelle difficoltà. Questo, ad esempio, è quello che abbiamo fatto noi e che ha fatto l’Alberoro. A livello locale, comunque, la mia speranza è di superare le divisioni e di unire le forze tra noi, Olimpic Sansovino e Alberoro per creare un unico settore giovanile capace di sfruttare le grandi potenzialità del nostro territorio. Ora ci godiamo questo bel momento con la consapevolezza che il calcio è Montagnano e che Montagnano è il calcio”