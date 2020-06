Coronavirus, ad Arezzo tre nuovi casi tra cui due bambini di uno e tre anni

16 giugno 2020 a

Risalgono i casi ad Arezzo. Oggi, martedì 16 giugno, ne sono stati registrati tre. Tra questi un bambino di un anno, uno di tre anni (contatti di casi già noti) ed una donna di 53 anni. Nessun ulteriore decesso. Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 36 casi in carico, di cui 22 persone sono in isolamento domiciliare, 7 in Ospedale, 2 in RSA, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1354. Dalle ore 14 del giorno 15 alle ore 14 del giorno 16 giugno sono stati effettuati 864 tamponi.