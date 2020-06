Sorpreso con droga nel centro di Montevarchi: arrestato

17 giugno 2020 a

Giovane sorpreso con la droga nel centro di Montevarchi e arrestato dai carabinieri. Aveva un assortimento di sostanza stupefacente e denaro in contante: E' avvenuto nel contesto dei controlli, rafforzati su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo. Lo spacciatore, un ventenne di origini albanesi, è stato notato dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno. Era in atteggiamento sospetto insieme a due connazionali nel centro di Montevarchi, i militari, hanno fermato il terzetto per un normale controllo dei documenti e hanno deciso di perquisirli visto l’atteggiamento nervoso mostrato da uno dei tre.

Proprio quel giovane è stato trovato in possesso di una dose da un grammo e mezzo di “hashish” e ben 430 euro in contanti. A quel punto i militari dell’Arma hanno deciso di estendere le perquisizioni anche all’abitazione del ragazzo dove sono stati rinvenuti altri 90 euro in contanti, 11 dosi di “cocaina” confezionate per la vendita al dettaglio e del peso complessivo di 3 grammi, una dose da quasi un grammo di “hashish” ed il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente oltre ad un bilancino di precisione. In attesa dell’udienza che sarà celebrata con rito direttissimo, lo spacciatore è stato collocato a gli arresti domiciliari come disposto dell’autorità giudiziaria.