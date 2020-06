Sanità ad Arezzo, torna la libera professione

17 giugno 2020 a

Sanità locale, torna la libera professione. I numeri telefonici sono quelli di sempre: 0575-379122 da cellulare e 800575575 da fisso. E’ possibile tornare a prenotare visite ed esami in libera professione. Nella provincia di Arezzo continuano ad essere nei cinque ospedali. In alcuni casi saranno possibili spostamenti all’interno della singola struttura. Chi è abituato a recarsi sempre nello stesso ambulatorio - fanno sapere dalla Asl - deve quindi fare attenzione all’indicazione sul luogo che gli verrà dato dall’operatore al momento della prenotazione. Orari e spazi per visite ed esami sono ovviamente condizionati dalle precauzioni rese necessarie dal Covid. “Abbiamo da tempo riattivato le agende per visite ed esami in 'regime istituzionale', potenziati i Cup, create le condizioni per una rapida risposta alle domande di esami di laboratorio – ricorda il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso - Adesso un altro segno ritorno alla normalità, restituendo al paziente il diritto di riattivare il rapporto con il suo medico di fiducia. E questo avendo già garantita la ripresa del flusso di esami e visite nel regime istituzionale”.