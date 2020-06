Filippo Santarelli nuovo questore di Firenze, per anni ha lavorato ad Arezzo

18 giugno 2020 a

Filippo Santarelli è il nuovo questore di Firenze. Il cambio al vertice è in programma lunedì 22 giugno. Santarelli è dirigente generale della Polizia di Stato, E' stato questore a Frosinone e a Modena. Santarelli prende il posto di Armando Nanei, nominato direttore centrale dell’ufficio centrale ispettivo del dipartimento della pubblica sicurezza, a Roma.

Filippo Santarelli è molto conosciuto ad Arezzo, essendo stato capo di gabinetto della questura di Arezzo per molti anni. Nell'agosto 2016 Santarelli è stato colpito da un gravissimo lutto: il figlio Marco morì nel terremoto del centro Italia che distrusse Amatrice. Aveva 26 anni, cresciuto ad Arezzo, chef, figlio di Santarelli e Maria Mancini, anche lei in passato alla questura di Arezzo, all'ufficio Volanti e personale. Il giovane fu sorpreso nel sonno e si trovava nella casa del padre, originario di Amatrice, che in quel periodo era questore di Frosinone.

Filippo Santarelli, che ora assume il prestigioso incarico nel capoluogo di regione, al vertice della Questura, è sempre rimasto legato ad Arezzo dove ha lasciato un ottimo ricordo per la professionalità, la dedizione e il tatto con cui ha svolto la sua attività.