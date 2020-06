Coronavirus, positiva un'ospite della Rsa di Montevarchi dichiarata guarita a fine maggio. Resta il personale Asl

18 giugno 2020 a

a

a

Covid-19, un'ospite della Rsa di Montevarchi è stata ricoverata all'ospedale San Donato di Arezzo nel reparto di malattie infettive. Giunta in ospedale per un trauma, è stata sottoposta al tampone ed è risultata positiva anche al test di conferma. Si tratta di una paziente che si era già ammalata e che, in seguito alla cure, era stata dichiarata guarita il 26 maggio. Il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana sud est ha deciso di effettuare, a titolo precauzionale, una nuova serie di controlli sugli ospiti della Rsa di Montevarchi, dichiarati guariti a seguito di accertamenti diagnostici e valutazioni cliniche. Questo singolo caso ha comunque indotto la Asl - e di questo il direttore generale ha dato comunicazione alla presidente della Asp e al sindaco di Montevarchi - a sospendere temporaneamente il ritiro del proprio personale che era stato programmato per il 22 giugno. La risoluzione della convenzione e la riassunzione della gestione degli ospiti da parte della Asp della Rsa avverrà quindi una volta conclusi tutti gli accertamenti.