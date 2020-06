Montevarchi, senegalese reagisce ai carabinieri e prende a morsi i sedili dell'auto

18 giugno 2020 a

Fermato dopo una lite, senegalese prende a morsi i sedili dell'auto dei carabinieri. E' successo nel centro storico di Montevarchi mercoledì sera, 17 giugno. Gli uomini dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione montevarchina hanno deferito all’autorità giudiziaria di Arezzo il giovane africano, incensurato e senza fissa dimora, che dopo aver iniziato una lite con altri due soggetti, ha aggredito due vigili urbani intervenuti per sedarla provocando agli agenti delle lievi lesioni.

All’arrivo delle due pattuglie di Carabinieri, il senegalese ha spintonato con violenza anche i militari intervenuti in aiuto della Polizia Municipale montevarchina. Durante il trasporto in caserma inoltre, riferiscono i carabinieri, l’uomo ha lievemente danneggiato l’automobile dei militari dell’Arma mordendo i sedili posteriori e una guarnizione dello sportello posteriore.

Contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.

Sempre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un operaio italiano senza precedenti penali che, dopo aver abusato di sostanze alcoliche aveva dato in escandescenza, danneggiando lievemente alcuni arredi urbani e ed automobili parcheggiate nel centro di Terranuova Bracciolini: contestati, in questo caso, il reato di danneggiamento e la sanzione per ubriachezza molesta.