Coronavirus, altri due casi in provincia di Arezzo

18 giugno 2020

Altri due nuovi casi di Coronavirus. Stavolta non sono in città, ma in provincia a Terranuova Bracciolini. Si tratta di due donne: una di 51 e l'altra di 90 anni. Sempre nello stesso Comune si segnala anche una persona guarita. Nella Asl Toscana sud est in totale ci sono 36 casi in carico, di cui 22 persone in isolamento domiciliare, 7 in Ospedale, 1 in RSA, 6 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1356.

Dalle ore 14 del giorno 17 alle ore 14 del giorno 18 giugno sono stati effettuati 784 tamponi.