Biscia si intrufola nella cabina elettrica e causa black out

Biscia causa un black out elettrico in Valtiberina mercoledì 17 giugno tra Sansepolcro e Anghiari. Il disservizio sarebbe stato usato proprio da una biscia che è riuscito a penetrare all'interno della cabina primaria di Sansepolcro, lungo la linea di media tensione in località Capezzone . I tecnici di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, hanno dapprima isolato il tratto di rete elettrica coinvolto dal disservizio, restituendo elettricità a buon parte della clientela con bypass su linee di riserva tramite intervento in telecomando, e poi hanno installato la riparazione sul posto sostituendo le apparecchiature danneggiate. Per alcune utenze è stato installato anche un gruppo elettrogeno. Sono ancora in corso le verifiche sia sul trasformatore della cabina primaria che è scattato mercoledì 17 giugno, che sui componenti della linea danneti. In un primo momento il servizio è andato a singhiozzo, prima di interrompersi completamente: numerose sono state le chiamate ricevute, con i tecnici di E-Distribuzione che sono subito intervenuti per riparare il guasto. Le utenze interessate dal guasto sono state 6mila nel picco massimo.