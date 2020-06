Arezzo, La Cava sta per vendere. Pieroni: "Giocatori hanno detto sì al taglio stipendi"

19 giugno 2020 a

Mentre a Roma continua la trattativa tra il presidente Giorgio La Cava e l'immobiliarista Andrea Stazione, ad Arezzo il direttore generale Ermanno Pieroni ha incontrato lo staff tecnico e giocatori. Partiamo dalla trattativa. Ieri il patron amaranto ha visto Massimo Londrosi, mentre oggi, venerdì 19 giugno, ci sarà forse l'incontro decisivo tra Giorgio La Cava, Andrea Stanzione, Massimo Londrosi ei legali del presidente. Non è escluso che partecipi anche qualche esponente della società amaranto. Intanto in città, Pieroni ha incontrato i giocatori. “Un volto a faccia - dice il direttore generale - dove ho esposto la situazione economica. Prima di tutto devo dire che la squadra è detta molto dispiaciuta di non avere effettivamente effettuato i play off. I ragazzi erano convinti e consapevoli e molto necessari a giocarsela, soprattutto alla luce del derby a Siena che avremmo dovuto affrontare ”. Pieroni ancora una volta ha ribadito alla squadra quelle che erano le difficoltà del protocollo. Non solo. Sul fronte economico “tutti - i dadi Pieroni - sono molto disponibili ad esaminare positivamente la mia proposta che prevede una decurtazione significativa dei loro emolumenti alla luce della pandemia”. Pieroni non quantifica. Poi i giocatori hanno chiesto spiegazioni sul futuro della società e il direttore generale ha riferito: “Ho ribadito ancora una volta che da tempo sto lavorando per trovare le soluzioni che aiutano a fornire l'Arezzo di trovare delle plusvalenze attive, nuovi sponsor, nuovi soci , al fine di una squadra dignitosa e l'altezza delle tradizioni sportive della città. Soprattutto in previsione di quello che sarà il prossimo campionato di Lega Pro dove quasi sicuramente potrebbe esserci la tanto sospirata riforma del secondo girone di serie B al quale accedono, a quanto si dice, le prime sei squadre di ogni girone di serie C. Se però non ci sarà la riforma, penso che l'Arezzo saprà come farsi rispettare per ambire alle posizioni di vertice e puntare al terzo anno di play off ”. Ma c'è un “ma”. “Nella malaugurata ipotesi di questo programma ambizioso, sul quale sto lavorando, non si realizzasse, è certo che comunque l'Arezzo andrà avanti, perché il presidente La Cava ha sempre garantito la continuità della società. Anche se ci potrebbe essere una rivisitazione economica collegata alle nuove strategie tecniche che ovviamente prevede l'allestimento di una squadra molto giovane senza ambizioni, ma che garantbbe comunque la categoria. In questo caso, ovviamente, il mio auguro sarà libero scelta dai calciatori sotto contratto di valutazione e prendere in esame proposte economiche da altre società più ambiziose. Ribadisco però che è il mio assoluto desiderio personale, ma non solo dei giocatori potere concesso al presidente raggiungimento di una categoria superiore ”.