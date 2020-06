E' il giorno di Enrico Fabianelli e Alex Zanardi: la Staffetta Tricolore passa da Castiglion Fiorentino

19 giugno 2020 a

Staffetta Tricolore , è il giorno di Enrico Fabianelli . Oggi, venerdì 19 giugno, il corridoio di Castiglion Fiorentino affronta la sua seconda tappa del percorso ideato da Alex Zanardi e insieme passa da Castiglion Fiorentino, per poi proseguire fino a Castelnuovo Abate, nel Senese. L'arrivo in piazza del Comune a Castiglioni intorno alle 13. Prevista una speciale accoglienza. E alcuni corridori castiglionesi guidati dal consiglio comunale con delega allo sport, Sauro Bartolini, questa mattina pedalano per incontrare Fabianelli, partito alle 8 da Piazza della Signoria a Firenze .

Sono oltre 50 gli atleti paralimpici che dal 12 al 28 giugno con biciclette e handbike sono protagonisti di un viaggio attraverso la porta attraverso il testimone da nord a sud per lanciare un messaggio di rinascita. Nello squadrone degli atleti di Zanardi anche nel castiglionese Enrico Fabianelli che accompagnerà il campione di automobilismo nella tappa che va da Firenze a Castelnuovo Abate , frazione del comune di Montalcino, Siena.

Enrico Fabianelli: 34 anni, nasce in Brasile, ma vive a Castiglion Fiorentino fin da piccolissimo. Dopo la diagnosi di sclerosi multipla nel 2010, ha continuato a seguire la sua passione per la bicicletta e la sua valutazione non è passata in osservazione ad Alex Zanardi che ha voluto nella staffetta di Obiettivo Tricolore.