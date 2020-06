Crisi settore orafo: i punti del piano di Giordana Giordini (Federorafi) sul tavolo del governo Conte

Quattordici parlamentari di maggioranza e opposizione chiedono tavolo ai ministri

Il lavoro scarseggia, le spese corrono, la liquidità si prosciuga. Le aziende del distretto orafo stanno così maschile che i parlamentari presentano da parte delle divisioni politiche e lanciano l'allarme al governo. Undici deputati e tre senatori, aretini o eletti nel territorio, hanno scritto al ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e al ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri. Tutti compatti intorno a due punti irrinunciabili: uno, la modifica del decreto Rilancio, che altrimenti nega i contributi a fondo perduto anche alle aziende con fatturato sopra i cinque milioni; la ratifica della Convenzione di Vienna che prevede una più facile assistenza internazionale delle produzioni in metalli preziosi. A mobilitarsi per il distretto orafo argentiero sono Susanna Cenni, Felice Maurizio D'Ettore, Luca Migliorino, Stefano Mugnai, Tiziana Nisini, Pier Carlo Padoan, Maria Elena Boschi, Cosimo Maria Ferri, Chiara Gagnarli, Tommaso Nannicini, Riccardo Nencini, Manfredi Potenti, Alessia Rotta, Elisabetta Ripani. Esponenti di esempi e di opposizione allarmati dalle difficoltà di un confronto con quelli ad Arezzo conta 1.202 aziende con 7.964 addetti e 4 miliardi di investimenti. Il volano economico aretina che con l'emergenza Covid si è inceppato: mercati stranieri bloccati e asfittico quello interno, un fronte di pressione fiscale alta e sostegni insufficienti. Fatturati dimezzati nel primo trimestre 2020, secondo le stime di Federorafi, con il trimestre successivo che otterrà un andamento significativamente negativo per mancanza di ordini e rinvio degli acquisti per le oscillazioni del prezzo dell'oro. Altra cifra indicativa del momento drammatico è quella della 8.113 domande di cassa integrazione per Covid alla data del 7 giugno. L'appello bipartisan al governo è quello di attivazione con urgenza un tavolo nazionale di confronto per individuare le misure necessarie per rilanciare e tutelare l'utilizzo di un settore così strategico. Occorre sostenere la continuità produttiva ed occupazionale, scrivendo i quattordici parlamentari, anche attraverso l'assistenza ad hoc che tiene conto della notevole incidenza del costo della materia prima nei fatturati delle imprese. “Se il decreto si chiama Rilancio, dovrà essere rilancio per tutti, anche per le aziende del settore orafo”, sintetizza Giordana Giordini, imprenditrice, presidente della Sezione Oreficeria e Gioielleria di Confindustria Toscana Sud e della Consulta Orafa. E Giordana Giordini indica le sei mosse indispensabili per affrontare il difficile momento. “In primo luogo emendare l'articolo 25 del decreto che, così com'è concepito con il tetto dei fatturati a 5 milioni, taglia fuori dai contributi a fondo perduto quasi tutte le aziende di un settore dove il valore della materia prima incide tutto ' 85 per cento sul fatturato ”. Giordana Giordini prosegue: “Poi abbiamo richiesto la moratoria degli interessi sul prestito d'uso per la materia prima che non stiamo usufruendo, e il tasso di rimborso dei finanziamenti che abbiamo pagato per gli investimenti, almeno per la parte capitale”. La presidente Giordini sottolinea come “nonostante il blocco totale, ci viene richiesto di pagare regolarmente tutte le imposte: il Decreto Rilancio non previsto proroghe per il pagamento delle imposte (IRES e IRPEF) relativo al saldo 2019 e primo acconto 2020 e per le imposte locali non sono regolamentate ”. Chiesta la legge sui versamenti del saldo 2019, la riduzione per gli acconti del 2020 e la revisione dei criteri di imposizione delle imposte locali. "Gli altri punti, oltre alla ratifica della Convenzione di Vienna, sono regolati dal regime IVA di" inversione contabile "su tutta la filiera del gioiello, e la rivalutazione delle rimanenze di magazzino". Il sistema Arezzo fa quadrato: Camera di Commercio, industriali, politica. E il distretto aspetta. la riduzione per gli acconti del 2020 e la revisione dei criteri di imposizione delle imposte locali. "Gli altri punti, oltre alla ratifica della Convenzione di Vienna, sono regolati dal regime IVA di" inversione contabile "su tutta la filiera del gioiello, e la rivalutazione delle rimanenze di magazzino". Il sistema Arezzo fa quadrato: Camera di Commercio, industriali, politica. E il distretto aspetta. la riduzione per gli acconti del 2020 e la revisione dei criteri di imposizione delle imposte locali. "Gli altri punti, oltre alla ratifica della Convenzione di Vienna, sono regolati dal regime IVA di" inversione contabile "su tutta la filiera del gioiello, e la rivalutazione delle rimanenze di magazzino". Il sistema Arezzo fa quadrato: Camera di Commercio, industriali, politica. E il distretto aspetta.