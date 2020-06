Arezzo, torna la musica live. Magoni-Spinetti: concerto in piazza San Domenico

19 giugno 2020 a

Ad Arezzo torna la musica live. Oggi, venerdì 19 giugno, dalle ore 21.15 piazza San Domenico diventa palcoscenico d’eccezione per il concerto Musica Nuda che vede protagonisti Petra Magoni e Ferruccio Spinetti con la partecipazione speciale di Frida Bollani Magoni. Il concerto, organizzato dal Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo con la partecipazione del Calcit e la direzione artistica della Fondazione Arezzowave Italia è il primo in città dopo le riaperture del post lockdown. La serata, che è dedicata a tutti gli operatori del sistema sanitario della provincia di Arezzo, avrà uno scopo benefico, il ricavato dell’evento verrà infatti devoluto al progetto del Calcit Scudo-cure domiciliari oncologiche. Gli ingressi sono con biglietto ad offerta pro Calcit: 160 i posti disponibili, distanziati due metri l'uno dall'altro. Petra Magoni e Ferruccio Spinetti sono una trascinante coppia della musica italiana, apprezzatissima in Italia e all’estero. Alla voce affascinante di Petra Magoni e al virtuosismo di Ferruccio Spinetti al contrabbasso si aggiunge per la prima data ufficiale, il talento al pianoforte di Frida Bollani Magoni, giovanissima figlia di Petra Magoni e Stefano Bollani.