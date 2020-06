Arezzo, candidature elezioni: Marco Donati cala tris di donne e c'è l'ex assessore alla Provincia Caroti

Luca Serafini 20 giugno 2020 a

Marco Donati gioca d'anticipo e cala subito un tris di donne. Emanuela Caroti, Carla Francalanci e Angioletta Palarchi: prime indiscrezioni sui nomi della lista civica “Scelgo Arezzo” messa in campo dall'ex deputato del Partito Democratico che si è smarcato dall'area renziana, mettendosi in proprio per la classifica di settembre. Un avversario, Donati, che può erodere consensi tra i moderati nel blocco del centrosinistra dal quale proviene (e che schiera Luciano Ralli candidato) e nel centrodestra (che punta alla riconferma del sindaco uscente Alessandro Ghinelli). Partito con grandi motivazioni e rinfrancato dai primi sondaggi che circolano, la quarantena Marco Donati pare stia per annunciare nomi di candidati sorprendenti e di spessore, riferibili ai due poli opposti dello scacchiere politico, ma provenienti dalla società civile, dal lavoro, dalle associazioni. Con Donati dunque ci sarà Emanuela Caroti, in passato valutò alla cultura nella giunta provinciale quando governò il centrosinistra e presidente era valutatore regionale Vincenzo Ceccarelli. Emanuela Caroti, insegnante, è stata dirigente scolastico, presiede l'Itis di Arezzo. Nella squadra di Donati c'è poi Carla Francalanci, promotrice finanziaria, che è stata impegnata pubblicamente ad Arezzo come coordinatrice del Comitato formati sulle mense scolastiche, contro il progetto del centro unico di cottura dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli. Nel tris rosa che filtra dal riserbo del cantiere della lista civica, c'è poi Angioletta Palarchi, ex direttore di banca, nipote dei Donato Palarchi, recentemente scomparso, figura carismatica che ha speso in una vita per gli ideali europei, vicinissimo ai padri dell'attuale Ue, in stretto contatto con la figura di Dc e della Chiesa, impegnato nel sociale. Il clima inizia a scaldarsi, la scena a movimentarsi. E siamo solo ai primissimi nomi. Donati si distingue in questa fase per attivismo e determinazione: forse si va verso una sfida senza nulla di scontato. In settimana ha dato il via alla campagna elettorale il dottor Luciano Ralli, che ha tratteggiato il suo “piano” e l'alleanza di centrosinistra “per superare il ritardo drammatico che Arezzo ha accumulato in questi anni nei quali è stata inclusa dal rapporto con il Governo e la Regione ”. Una città, dice, “Che ha rinunciato a progetti veri che il proiettile nel futuro e la cui mancanza dolorosa si fa sentire proprio adesso, nel momento del bisogno”. Dopo i cinque anni con la fascia al petto e dopo aver guidato la città nella fase della pandemia, Alessandro Ghinelli punta al bis per portare avanti i suoi progetti, con una squadra da rinnovare e rilanciare. Gli outsider sono Daniele Farsetti (Patto civico), Michele Menchetti (M5s) e Alessandro Facchinetti (Partito Comunista).