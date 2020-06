Arezzo, caso Martina Rossi: in sette da Genova con spray, striscione e oggetti atti a offendere

20 giugno 2020 a

a

a

In sette sono partiti da Genova - diretti a Castiglion Fibocchi - un bordo di un pullmino al cui interno i poliziotti, nel corso di un controllo, hanno trovato uno striscione con scritto “Giustizia per Martina” e poi bombolette spray, pennelli e della vernice. I sette sono stati poi denunciati perché trovati in possesso di oggetti atti ad offendere e nei loro confronti è scattato anche un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Castiglion Fibocchi.

Stando a quanto ricostruito dalla Digos di Arezzo, il pullmino è stato fermato una prima volta nel pomeriggio di giovedì all'uscita del casello autostradale Valdarno. E 'in quel momento che gli agenti presenti lo striscione che riporta alla memoria la tragica vicenda di Martina Rossi, la studentessa ha inserito la morte a Palma di Maiorca nell'agosto 2011 precipitando dalla terrazza di una camera di albergo.

Per quella tragedia, proprio alcuni giorni fa, si è concluso il processo d'appello che ha visto assolti i due giovani di Castiglion Fibocchi che in primo grado erano stati condannati per tentata violenza sessuale di gruppo mentre la prescrizione era intervenuta per l'altra accusa mossa nei confronti dei due giovani, quella di morte in conseguenza di altro reato.

Dopo il controllo al casello valdarnese dell'Autostrada del Sole, il pullmino con un bordo i sette è poi ripartito e prima di raggiungere Castiglion Fibocchi è stato riferito ad una perquisizione nel corso della quale sono stati rilevati alcuni taglierini, un manganello telescopico, un moschettone con coltello multifunzionale, bombolette varie di vernice spray, alcuni fumogeni nautici e materiale vario utilizzabile per vergare delle scritte. Per tutti, dopo gli accertamenti degli investigatori della Questura, è scattata la denuncia per il possesso di oggetti atti ad offendere e il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Castiglion Fibocchi.