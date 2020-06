Ospedale Arezzo e cliniche, verso l'alleanza tra pubblico e privato

20 giugno 2020 a

a

a

Un grande progetto che sarà presentato i primi di luglio riguarda la sanità aretina, promossa a pieni voti durante questo periodo di Coronavirus Coronavirus . Dopo la firma del protocollo d'intesa tra Comune e Asl Asl Toscana Sud Est per via della Casa della Salute 2 in parcheggio Baldaccio Baldaccio , la rivoluzione non si ferma. Dalle prime indiscrezioni che emergono, la volontà sarebbe quella di potenziare alcuni reparti del San Donato che, grazie alla nuova Casa della Salute sarà svuotato dal centro prelievi e dal dipartimento di prevenzione. Più posti letto dunque nell'Ospizio, nelle Cure Intermedie, in Malattie Infettive, in Terapia Intensiva e in Ematologia. Non solo. Presto si aspetta di arrivare ad un'alleanza tra pubblico e privato. Cliniche private come il Centro Chirurgico Toscano che ha già svolto un ruolo importante durante il periodo Covid, oppure la stessa San Giuseppino in procinto tra l'altro di traslocare nella zona del Centro Affari, utilizzando anche un canale convenzionato con l'Asl. Covid, oppure la stessa San Giuseppino in procinto tra l'altro di traslocare nella zona del Centro Affari, utilizzando anche un canale convenzionato con l'Asl. Ciò significa liste di attesa ridotte quasi allo zero e stessi servizi al cittadino. Fermo restando il fatto che le cliniche restano anche privato. Due canali per offrire la migliore risposta. Che è già arrivato con il potenziamento delle Case della Salute. L'arrivo della seconda porrà va bene anche agli inutili ricorsi al pronto soccorso per un codice bianco, in più sarà uno dei pochi presidi della Toscana, ad avere un punto pediatrico. Alessandro Ghinelli , il direttore della Asl Toscana Sud Est al quale erano presenti l'assistente Lucia Tanti, il direttore del distretto Asl Arezzo-Casentino- Valtiberina Evaristo Giglio e il presidente di Atam Bernardo Mennini altri 300 metri quadrati verranno convertiti in ambulatori di medicina generale e di pediatri di libera scelta. Di 800 posti la capienza totale del parcheggio al piano interrato. “La città aveva bisogno di una seconda Casa della Salute - ha detto il sindaco Alessandro Ghinelli - che rappresentava un'importante realtà sperimentale per la presenza, accanto ai medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta. Con la Asl siamo riusciti a trovare una convergenza per l'altro altrimenti impossibile e il mio augurio è che questa sinergia può allungarsi nel tempo. Senza una presa di responsabilità forte da parte mia e del direttore D'Urso, forse anche senza la debolezza della Regione in ambito sanitario, non avremmo trovato il modo di portare a termine questa iniziativa, indispensabile per i cittadini ”. “Non si può esserci convergenza con chi amministra con passione - ha spiegato il direttore generale Antonio D'Urso. Il protocollo di oggi rappresenta un elemento di integrazione tra la città e le strutture sanitarie, tra il Comune e l'Azienda sanitaria. La sanità aretina, Asl siamo riusciti a trovare una convergenza per l'altro altrimenti impossibile e il mio augurio è che questa sinergia può allungarsi nel tempo. Senza una presa di responsabilità forte da parte mia e del direttore D'Urso, forse anche senza la debolezza della Regione in ambito sanitario, non avremmo trovato il modo di portare a termine questa iniziativa, indispensabile per i cittadini ”. “Non si può esserci convergenza con chi amministra con passione - ha spiegato il direttore generale Antonio D'Urso. Il protocollo di oggi rappresenta un elemento di integrazione tra la città e le strutture sanitarie, tra il Comune e l'Azienda sanitaria. La sanità aretina, che è stata utile di affrontare l'emergenza Covid, è adesso una nuova stagione di sviluppo dei servizi ”.

L'assessore Lucia Tanti ha ripercorso il rivestimento politico che hanno portato alla firma di Stamani: “Arezzo aveva pagato un prezzo troppo alto per il riorganizzazione sanitaria toscana. Oggi arriviamo a un giro di boa importante, il cerchio inizia a chiudersi dopo gli stati generali della salute che abbiamo organizzato per la prima volta nel 2018 ”. “Siamo riusciti a trasformare un problema in una risorsa - le parole del presidente Bernardo Mennini. Grazie al Comune e all'Asl, un angolo di città trascurato e inutilizzato, tornerà al centro della vita delle persone ”. E questo è solo il primo grande passo. Mennini. Grazie al Comune e alla Asl, un angolo di città trascurato e inutilizzato, tornerà al centro della vita delle persone”. E questo è solo il primo grande passo.