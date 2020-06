Extracomunitario del Gambia con la droga davanti al supermercato a Campo di Marte

20 giugno 2020 a

Ancora spaccio di droga a Campo di Marte. La Polizia Municipale di Arezzo ha denunciato un cittadino originario del Gambia, 33 anni, trovato in possesso di 7 involucri contenentui marijuana. Diciotto grammi. L'attività è avvenuta in pieno pomeriggio durante un servizio di controllo mirato all'area di Saione, con il controllo dei documenti di identità degli extracomunitari trovati nel parco del Pionta, in piazza Zucchi e appunto ai giardini di Campo di Marte. Proprio in quest'ultimo luogo, davanti al supermercato, gli agenti della Municipale hanno notato un soggetto di colore che ha provato ad allontanarsi. L'uomo è stato fermato e ha dichiarato di non avere con sé i documenti. Dalla perquisizione, all'interno del giubbotto, è saltata fuori la droga. Il gambiano è stato poi identificato in questura e la sostanza stupefacente verificata al controllo con il narcotest.