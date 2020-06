Arezzo, strage A1: revocati arresti domiciliari al rumeno che guidava l'auto. Quattro morti di cui due bambini

Secondo i giudici non esiste più il pericolo di fuga

Luca Serafini 21 giugno 2020 a

a

a

Non è più agli arresti domiciliari l'automobilista della strage in A1 . Era il 5 giugno e furono quattro i morti nello spaventoso schianto, tra i quali i suoi due figli. Secondo il tribunale del Riesame di Firenze non c'è più il pericolo di fuga per Emil, il trentenne della Romania accusato di omicidio stradale plurimo . Dopo un viaggio di massa iniziato il giorno prima in Transilvania , con tutta la famiglia nella Sharan (un bordo in otto volte sette), Emil chiuse gli occhi per un colpo di sonno all'altezza di Badia al Pino.

Il video girato dalle telecamere dell'Autosole mostra la vettura che, superato il casello di Arezzo , ad un certo punto imbocca la corsia dell'area di sosta e va a parte la parte posteriore di un autoarticolato giallo fermo vicino da tredici minuti. Beffarda la scritta sulla fiancata: 'Andrà tutto bene'. Invece la Sharan si aprì come una scatoletta.

Video su questo argomento Arezzo, morti nello schianto: il VIDEO dell'auto che esce dalla corsia e va contro il Tir in sosta Luca Serafini

Morirono sul colpo i cinquantenni genitori del conducente, la bambina di pochi mesi di Emil e il figlio maschio di 8 anni. Illeso proprio il conducente, negativo all'alcol test, che disse: “Ho sentito mio padre gridarmi 'attento!', Ho aperto gli occhi e ho tentato la sterzata, ma non ce l'ho fatta”.

Feriti suo fratello 14enne, la moglie di Emil e l'altra figlioletta, la gemella della piccola deceduta. Il rumeno fu condotto in carcere, poi ottenne i domiciliari a Napoli, dove erano diretti per lavoro. L'uomo, di origini rom, ha potuto partecipare ai funerali dei propri cari celebrati a inizio settimana: uno zio lo ha accompagnato in Transilvania e poi lo ha riportato a Napoli. Il gip di Arezzo, Giulia Soldini, gli aveva concesso di lasciare i domiciliari per le esequie.