Arezzo, esce di strada con l'auto: ferito ventenne a Tavernelle di Anghiari

Un giovane di venti anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 20 giugno.a Tevernelle di Anghiari. Erano le 20.30 circa quando ha perso il controllo della macchina ed è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza. Al giovane è stato riscontrato un trauma cranico conseguenza dell'urto. E' stato quindi ritenuto di trasportare il ventenne al policlinico delle Scotte di Siena per gli accertamenti e le cure del caso. Per effettuare il trasferimento si è levato in volo l'elicottero Pegaso. Il ventenne è stato valutato in codice giallo e portato a Siena. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito.