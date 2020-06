Coronavirus, un positivo in provincia di Arezzo. E' un sessantenne, contatto di un caso già noto

21 giugno 2020 a

Coronavirus: nelle ultime 24 ore registrato un nuovo caso positivo in provincia di Arezzo. Si tratta di un sessantenne, residente nel comune di Terranuova Bracciolini, contatto di un caso già noto. Nel territorio della Asl Toscana sud est - che oltre alla provincia di Arezzo comprende anche quelle di Siena e Grosseto - sono attualmente 39 le persone positive al Covid-19 seguite dai sanitari: 21 si trovano in isolamento domiciliare, 11 i ricoverati, uno in Rsa, mentre sono 6 i ricoverati provenienti da altre province. I guariti sono 1.355. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 708 tamponi.