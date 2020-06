Arezzo, Ghinelli: "Io penso alla città, gli avvocati all'inchiesta". La Lega blinda la candidatura

Luca Serafini 23 giugno 2020 a

“Io penso alla città, delle vicende giudiziarie si occupano i miei avvocati”. Barra dritta in un giorno non facile. Il sindaco Alessandro Ghinelli alle 18.45 apre la diretta Facebook numero 78 dedicata all'emergenza Coronavirus con un largo sorriso e la chiude con i pollici alzati. In mezzo, per una ventina di minuti su Facebook, il punto su pandemia e la vita cittadina che riparte. Ma nessun accenno all'inchiesta. Poi, spenta la telecamera del pc, arriva il comunicato che recita: “In merito all'avviso di chiusura delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Arezzo ribadisco la mia totale fiducia e il mio rispetto nei confronti della magistratura. Al contempo resto concentrato solo ed esclusivamente sul mio ruolo di sindaco che continuerò ad esercitare fino al termine del mandato con l'impegno e il senso del dovere che mi hanno sempre contraddistinto. Delle vicende giudiziarie lascio che se ne occupino i miei avvocati” . Nessun riferimento diretto alle questioni che ora lo vedono coinvolto in tre filoni, accanto a quello delle consulenze di Coingas c'è il caso Multiservizi e quello legato alla nomina di Francesco Macrì a presidente di Estra saltando i divieti della legge Severino, secondo il pm. Gli avvocati Piero Melani Graverini e Luca Fanfani sono già al lavoro. Prossimo passaggio sarà l'acquisizione delle carte messe insieme dalla Digos e dalla procura. Poi, come per tutti gli altri indagati, venti giorni di tempo per presentare memorie o compiere azioni difensive. Si arriverà ad una udienza preliminare davanti al giudice, con i tre esiti classici: rinvio a giudizio, proscioglimento, ricorso ad un rito alternativo. Tutto questo avviene a campagna elettorale iniziata in vista del voto di settembre (20 e 21 settembre) con eventuale turno di ballottaggio il 4 ottobre. La prima a dichiarare fiducia assoluta nel sindaco, è stata l'assessore Lucia Tanti, che non appena la notizia dell'avviso di chiusura indagine si è diffusa, ha scritto: “Oggi comincia ufficialmente la campagna elettorale. A fianco del mio Sindaco. Come sempre, più di sempre”. Lucia Tanti è al lavoro per assemblare la lista del sindaco, Ora Ghinelli 2025, della quale, pare non farà parte il vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. Le conclusioni dell'inchiesta non sembrano scalfire la solidità dell'alleanza di centrodestra, con il coordinatore regionale della Lega, l'onorevole Daniele Belotti, che al Corriere dice: “Avanti con Ghinelli senza alcun dubbio, è sindaco di spessore e di valore, come ha dimostrato nel gestire il momento difficile dell'emergenza sanitaria”. E ancora: “Tutti i sindaci si sono impegnati, pochi hanno retto alla tensione e guidato la gente, come ha saputo fare Ghinelli”. Patto solido con Fratelli d'Italia e Forza Italia. Belotti esprime perplessità, casomai, per la tempistica del “415 bis” inviato dal pm Andrea Claudiani. “Proprio all'inizio della campagna elettorale, il magistrato lascia un ricordo di questo tipo nel momento in cui se ne va da Arezzo. Forse si poteva fare meglio”.