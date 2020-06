Arezzo, gli audio e le nuove accuse a Ghinelli: Estra, Macrì e quel parere negativo saltato

Luca Serafini 24 giugno 2020 a

a

a

"Macrì ci rompe più i coglioni a Giunta o ci rompe più i coglioni a Estra?" Il dilemma nella posa di Sergio Staderini nel corso di una riunione di iscritti con il registratoreino acceso all'insaputa di tutti. E il sindaco Ghinelli, nel nastro sbobinato dalla Digos gli risponde: “Ma in Giunta, per forza”. Era “ingombrante”, Francesco Macrì. Ghinelli non voleva né il presidente del Consiglio comunale né il valutatore. P

erò Fratelli d'Italia rivendicava la sua rappresentanza, così nacque all'interno di Macrì presidente della multiutility Estra, sulla quale la procura ipotizzava per Ghinelli la nuova accusa di abuso d'ufficio, proprio allo start della campagna elettorale. Fu un abuso a beneficio di Macrì, secondo il pm Andrea Claudiani, perché il decreto applicativo della legge Severino (39/2013) ha usato un consiglio comunale di diventare manager di una società in controllo pubblico se non si è dimesso da almeno un anno. Questione controversa, tutta da decriptare, come gli altri filoni dell'inchiesta: Peculato Coingas e corruzione Multiservizi. Ma torniamo alle istruzioni occulte di Staderini (indagato pure lui su Estra) perché da quegli audio emerge che non tutti erano d 'Un “accrocco politico”, un regalo eccessivo,

C'è poi, evidente, il problema della legittimità giuridica della nomina, tema che molti nella riunione sollevano. Lo stesso sindaco aveva dubbi: "non è detto che sia possibile ... alla fine però sembrerebbe ... ho sentito il segretario generale che mi ha detto che non è possibile". Poi in realtà la risposta scritta sarebbe più morbida, "pilatesca" si legge nelle carte. La cosa in ogni caso si deve fare. E il sindaco parla infatti di come l'assessore alle partecipazioni Alberto Merelli (invece indagò pure su questo filone) invece dice che è possibile ”. Tra i passaggi del colloquio riportati nelle carte, il sindaco dice anche che "il presidente di Estra non fa un c ...".

Sistemare Macrì (ancora in ballo per il nuovo mandato, assemblea di Estra a luglio) era mandato del momento. Macrì (ancora in ballo per il nuovo mandato, assemblea di Estra a luglio) era mandato del momento. In realtà il compenso, le deleghe gestionali, il prestigio che quel ruolo comporta, sollevarono dubbi ad alcuni dei presenti, come Marcello Comanducci, Cesare Bircolotti, Donata Pasquini. Comanducci, Cesare Bircolotti, Donata Pasquini. Correva l'anno 2016. Il 12 settembre nell'assemblea di Estra l'aretino Francesco Macrì diventerà prima consigliere di amministrazione e un attimo dopo il presidente. Macrì diventerà prima consigliere di amministrazione e un attimo dopo il presidente. In proporzione alla Controllante Coingas, di cui il Comune di Arezzo è socio di multipli. Coingas, di cui il Comune di Arezzo è socio di multipli. La procura parla anche di scelta arbitraria, senza valutazione dei requisiti del gestore.

La difesa di Macrì, con l'avvocato Gaetano Viciconte, sta organizzandosi. Macrì, con l'avvocato Gaetano Viciconte, sta organizzandosi. Farà valere i pareri favorevoli alla nomina rispetto al decreto. E poi Estra è davvero qualificabile come ente privato in controllo pubblico? E ancora: i requisiti per il manager, pare necessari previsti solo per le nomine dirette del sindaco, non di secondo livello. Ancora: da accertare, nelle condotte degli indagati, se davvero fosse dolo o fu semplice, se discutibile, "accrocco politico". Al di là dei risultati conseguiti da Estra e alle ricadute positive sul territorio, è un dato oggettivo della presidenza di Macrì fu la stabilità dell'intesa con i soci di Siena e di Prato che non ha sollevato problemi.Macrì fu stabilita d'intesa con i soci di Siena e di Prato che non ha sollevato problemi. E in Coingas, a parte la sintonia Ghinelli-Merelli-Staderini-Macrì al centro dell'accusa del pomeriggio, ci fu il voto favorevole anche degli altri sindaci.